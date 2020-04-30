شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مصنع "سوبيا" عشوائي وإتلاف 600 كيس قبل التوزيع بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة من ضبط مصنع عشوائي لمشروب السوبيا يستخدم مواد فاسدة منتهية الصلاحية ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية . تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة من ضبط مصنع عشوائي لمشروب السوبيا يستخدم مواد فاسدة منتهية الصلاحية ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية . وأكدت الأمانة إتلاف أكثر من 600 كيس سوبيا كانجاهز للتوزيع ، و30 عبودة بودرة ونكهات بألوان صناعية منتهية الصلاحية أيضاً ، وتم إحالة المخالفين لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم . وتؤكد الأمانة على أهمية إبلاغ المواطنين والمقيمين عن مثل هذه المخالفات عبر الرقم "940" أو تطبيق "بلدي 940 " لإتخاذ اللازم .

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