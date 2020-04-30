شكرا لمتابعة خبر عن خبراء البيئة يشيدون بعمليات التطهير الإستباقية لوزارة الشؤون البلدية لمواجهة الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ساهمت جهود وزارة الشؤون البلدية في التصدي لجائحة كورونا بعد عمليات التطهير والرش والتي كانت بمثابة ضربة استباقية للقضاء على الأوبئة وقللت من وصولها للمواطنين، بحسب اشادة مختصون بمجال البيئة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس، أن الأمانات والبلديات تستخدم طرقا صحيحة ومدروسة يتم التعقيم والرش من خلالها بدرجات مناسبة لا ينتج عنها ضرر للكائنات الحية الأخرىن كما أن ذلك يخلص الأسطح من الميكروبات والفيروسات عامة.

ومن جهته علق عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ومسؤول العلاقات العامة والإعلام المهندس فهد عبدالعزيز البقعاوي، أن كثرة عمليات رش المبيدات والمعقمات وتطهير الأحياء بأن البيئة تنفست في هذة الأيام