اخبار السعوديه

خبراء البيئة يشيدون بعمليات التطهير الإستباقية لوزارة الشؤون البلدية لمواجهة الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن خبراء البيئة يشيدون بعمليات التطهير الإستباقية لوزارة الشؤون البلدية لمواجهة الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ساهمت جهود وزارة الشؤون البلدية في التصدي لجائحة بعد عمليات التطهير والرش والتي كانت بمثابة ضربة استباقية للقضاء على الأوبئة وقللت من وصولها للمواطنين، بحسب اشادة مختصون بمجال البيئة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الدكتورة ماجدة أبو راس، أن الأمانات والبلديات تستخدم طرقا صحيحة ومدروسة يتم التعقيم والرش من خلالها بدرجات مناسبة لا ينتج عنها ضرر للكائنات الحية الأخرىن كما أن ذلك يخلص الأسطح من الميكروبات والفيروسات عامة.

ومن جهته علق عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ومسؤول العلاقات العامة والإعلام المهندس فهد عبدالعزيز البقعاوي، أن كثرة عمليات رش المبيدات والمعقمات وتطهير الأحياء بأن البيئة تنفست في هذة الأيام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء البيئة يشيدون بعمليات التطهير الإستباقية لوزارة الشؤون البلدية لمواجهة الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا