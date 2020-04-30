شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كامل الخطي يتحدث عن تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان" ويكشف الدليل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الكاتب والباحث السياسي كامل الخطي على تمجيد بعض اليساريين العرب لـ"جهيمان " قائد عملية الهجوم على الحرم المكي عام 1979 م ، وتأييدهم له .
وقال " الخطي " خلال لقائه ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر على قناة "روتانا خليجية " أن قصيدة اليساري العراقي "مظفر النواب " أقوى دليل على دعم بعض التيار اليساري لـ ""جهيمان " .
وأشار إلى جزء من القصيدة المعروفة والتي قال فيها " لم يناصرك اليسار الغبي " ، إذ كان ينتظر المزيد من الدعم والنصرة لإجرام " جهيمان " وتعديه على الحرم المكي .
وأضاف أن الشاعر العراقي كان منتمي للشيوعيين ثم انشق عنهم وانضم لليساريين وكان باحثاً عن الثورة حتى وإن كانت في تلك الأفعال الإجرامية ، وهذا ليس حباً في حركة "جهيمان " وإنما كرهاً وعداواة للمملكة .
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