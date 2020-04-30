شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر من الانسياق خلف الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة أنها ماضية في المسح الموسع الخاص بفيروس أوضحت وزارة الصحة أنها ماضية في المسح الموسع الخاص بفيروس كورونا الجديد، وذلك في جميع مناطق المملكة. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.

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