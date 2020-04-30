شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق سراح 61 حدثا من نزلاء دار الملاحظة بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أعلنت دار الملاحظة بجازان عن إطلاق سراح 61 حدث ضمن العفو الملكي عن بعض سجناء الحق العام . أعلنت دار الملاحظة بجازان عن إطلاق سراح 61 حدث ضمن العفو الملكي عن بعض سجناء الحق العام . وأعرب مدير دار الملاحظة جمال الراجحي عن السعادة التي استقبل بها النزلاء قرار العفو ، مشيراً إلى أنها فرصة لمراجعة النفس والتوبة غن الخطأ وتصحيح المسار .

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