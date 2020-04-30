إيقاف الإعلامي المستهزأ بالصلاة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله إعلامي شهير، مستهزأً بالصلاة، كشفت مصادر أن الأجهزة المعنية في منطقة الرياض قامت بإيقافه وذلك عقب بلاغات حول تصرفاته المسيئة.
وكان الإعلامي، قد علق على اتهامه بالاستهزاء بالصلاة، في وقت سابق، مؤكدًا أن الفيديو لم يكن المقصود منه الاستهزاء نهائيًا كما فسر البعض بشكل خطأ -على حد قوله-.
وتوعد الإعلامي كل من غرد ضده بالتوجه للقضاء قائلا: " سيتم رفع كل الحسابات التي كتبت تلك التغريدات للنيابة العامة " .
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