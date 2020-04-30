شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم صبيا يشيد بمشروع "تطوير مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أشاد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي باعتماد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة.

وأكد الدكتور "الخرمي" أن قرار معالي الوزير والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي ٤٣- ١٤٤٤هـ جاء في مرحلة مهمة ومفصلية نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠م. وخطوة تستحق الإشادة لأهمية المشروع بالنسبة لمدخلات الجامعات وردم الهوة ما بين التعليم العام والجامعي وسوق العمل .

وفي ختام حديثه قدم مدير تعليم صبيا خالص الشكر والتقدير لكل من عمل على هذا المشروع من أصحاب المعالي قادة العمل بالوزارة وأصحاب السعادة الوكلاء والخبراء، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.