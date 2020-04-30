“أمانة الباحة” تعلن نتائج التحقيق في الفيديو الذي أظهر عمال مسلخ يذبحون عجلاً نافقاً

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كشفت أمانة منطقة الباحة، أمس الأربعاء، في بيان إعلامي عمّا حدث في المسلخ التابع لها، يوم السبت الماضي، والذي تم نشره في مقطع فيديو يُظهر قيام عمال المسلخ بذبح عجل نافق، ومن ثم استكمال تحميله لكي يتم إعدامه في المرمى.

وأوضحت أنها تعاملت بشكل فوري مع الحدث بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وعلى الرغم من أن الظاهر من الفيديو المسجل كان عبارة عن إعدام حقيقي للحيوان للتأكد من وفاته بعد وصوله للمسلخ حيًّا حسب كاميرات التصوير وشهادة الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحميل العجل الميت مباشرة ونقله إلى المرمى؛ حيث تم التخلص منه بالطرق النظامية المناسبة.

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وأضافت أنه ومع ذلك، وحرصًا من أمانة منطقة الباحة على استيضاح الحقيقة وفي سبيل ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، فقد تمت إحالة الموضوع بخطاب رسمي من الأمانة إلى شرطة منطقة الباحة متضمنًا طلب من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف.

وبينت أنها أرسلت خطابا إلحاقيا آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الاختصاص، كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق ثلاثة محلات ملاحم لصاحب العلاقة احترازيًّا لحين معرفة نتائج التحقيقات.

وأشارت إلى تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل قد وصل إلى المسلخ حيًّا بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فورًا، وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري.

وقالت الأمانة إنها وهي توضّح للعموم هذه الحقائق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها الجهات المختصة فإنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة، كما أنها مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها حيال الصحة العامة وضمان سلامة الطعام والغذاء، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

