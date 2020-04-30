جوجل تغلق الشبكة الاجتماعية المحلية للأنشطة Shoelace

︎ :

.



كالعادة، تغلق جوجل تطبيقات وخدمات تطلقها ولا أحد يهتم بها، هذه المرة مع Shoelace التي تتيح للمستخدمين الانضمام للأنشطة التي يقوم بها غيرهم في المجتمعات المحلية، مثل الانضمام لمجموعة تمارس الرياضة أو تحضر فيلماً.

كانت جوجل قد أطلقت Shoelace في يوليو الماضي، والآن بعد مرور أقل من سنة أعلنت عن إغلاقها وإيقاف مخدماتها بدءاً من 12 مايو المقبل.

Advertisements

عملياً كانت الخدمة متاحة بشكل تجريبي ومحدود فقط ضمن مدينة نيويورك وهي إحدى مشاريع حاضنة الأعمال الخاصة بجوجل Area 120 وذلك لاحتضان مشاريع موظفيها.

وجاءت أزمة كورونا والحجر المنزلي الذي ساهم بتسريع إيقاف التطبيق، حيث ترى جوجل أنه ليس الوقت المناسب للاستثمار في المزيد من المشاريع التجريبية، وليس لديها خطة لإعادة إطلاق التطبيق مستقبلاً.

من حيث المبدأ فكرة التطبيق جيدة حيث أن الشبكات الاجتماعية الكبيرة مثل فيس بوك، ليست دائماً المنصة الأمثل للبحث عن أنشطة محلية يجريها عدد من الأشخاص في الحي، بالتالي هكذا تطبيقات توفر فرصة أفضل للبحث عن تلك الأنشطة، وكانت جوجل ترشح مجموعة من الأنشطة والمحتويات والفعاليات لمن يرغب حسب معايير الاهتمامات.

