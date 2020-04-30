تطبيق Todoist يدعم الآن رؤى جديدة للتقويم بهدف إدارة المهام بشكل مرئي

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Todoist هو أحد تطبيقات إدارة المهام الرائدة، ولا يخفى على مستخدميه الميزات القوية القادمة معه، ومع ذلك، فإن المنافسة شرسة، حيث تُقدّم الحلول البديلة له خيار إدارة المهام بشكل مرئي باستخدام طريقة عرض التقويم، وهذا كان غير متاح على Todoist، لحسن الحظ يتلقى التطبيق الآن طرقًا جديدة لرؤية العناصر في لمحة والتخطيط لها بكفاءة ودقة أكبر.

وصراحةً، كانت هذه الإضافة إحدى الأكثر طلبًا، ودائمًا ما نقول، تأتي الآن خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا، على أي حال، فكرة هذه الميزة هي أن تجعل من السهل معرفة متى يجب العمل في مهمة، مع إتاحة العرض القادم لرؤية الأسبوع بالكامل في لمحة، جنبًا إلى جنب مع ميزة التقويم المضمنة ستتمكن من نقل المهام بطريقة سهلة عبر السحب والإفلات، بدلًا من النقل اليدوي المزعج.

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أخيرًا، على الرغم من أن هذا التحديث قد لا يبدو كبيرًا، إلا أنه يجعل من إدارة المهام أسهل لمستخدمي Todoist ، كما ويجعل من التطبيق على قدم المساواة مع الخدمات الأخرى، ولتجربة الميزة عليك بتحميل التحديث عبر رابط التحميل في الأسفل.

تحميل تحديث Todoist على نظام تشغيل أندرويد.

