سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصغرة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع عدد من القادة الأفارقة على أهمية تعزيز التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدعم الدول الأفريقية على المستوى الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل في ظل التداعيات السلبية على اقتصاديات الدول نتيجة انتشار وباء

وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي جاء بهدف الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري بعد نجاحه في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الصحف إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا وفقا لسياسات مدروسة خلال الستة أشهر المقبلة، منوهة إلى أن وزارة الصحة انتهت من إعداد خطة للتعايش مع

وتطرقت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5268 حالة من بينهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و380 حالة وفاة.

وتحدثت عن عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث التصدي للمخطط الإسرائيلي الأمريكي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق بدراستها المرتقبة لطريقة تدمير الأشعة فوق البنفسجية لفيروس كورونا المستجد، وتأكيدها أن تجربتها تحاكي ضوء الشمس الطبيعي بدقة كبيرة.

ونوهت الصحف المصرية إلى أن مدينتي الميناء وطرابلس شهدتا أمس حالة من الهدوء الحذر مع انعدام حركة السير بعد يوم من مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب حذر اللبنانيين من وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لتهديد أمن واستقرار البلاد .

// انتهى //

10:32ت م

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القاهرة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصغرة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع عدد من القادة الأفارقة على أهمية تعزيز التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدعم الدول الأفريقية على المستوى الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل في ظل التداعيات السلبية على اقتصاديات الدول نتيجة انتشار وباء كورونا ، وذلك إلى جانب توفير الدعم اللازم من الإمدادات الطبية والوقائية.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي جاء بهدف الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري بعد نجاحه في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشارت الصحف إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا وفقا لسياسات مدروسة خلال الستة أشهر المقبلة، منوهة إلى أن وزارة الصحة انتهت من إعداد خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وتطرقت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5268 حالة من بينهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و380 حالة وفاة.وتحدثت عن عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث التصدي للمخطط الإسرائيلي الأمريكي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق بدراستها المرتقبة لطريقة تدمير الأشعة فوق البنفسجية لفيروس كورونا المستجد، وتأكيدها أن تجربتها تحاكي ضوء الشمس الطبيعي بدقة كبيرة.ونوهت الصحف المصرية إلى أن مدينتي الميناء وطرابلس شهدتا أمس حالة من الهدوء الحذر مع انعدام حركة السير بعد يوم من مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب حذر اللبنانيين من وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لتهديد أمن واستقرار البلاد .// انتهى //10:32ت م0017

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.