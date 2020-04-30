السعودية اليوم / ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها وتصنفه منظمة إرهابية



برلين 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

حظرت ألمانيا أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على تويتر: "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر حزب الله الإرهابي في ألمانيا"، مضيفا أن سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة.

ونفذت الشرطة الألمانية مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة.

يذكر أن البرلمان الألماني وافق في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى أنشطته الإرهابية خاصة في سوريا.

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