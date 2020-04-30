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شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة في الحرمين الشريفين خلال أيام.. تفاصيل والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
تتجه المملكة العربية السعودية إلى فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين، إذ طمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، جموع المسلمين بقوله: «أيام ويرجع المصلون للحرمين».
ووفقا للبيان، جاء ذلك خلال فيديو بثته عدد من الحسابات الرسمية ووسائل الإعلام.
وأضاف السديس: «أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت، حيث إن الدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية».
إلى ذلك، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وقالت الوزارة، في بيان: «بالتزامنا نحن بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله للناس من شتى بقاع الأرض، مشاعر المسلمين معنا وتدعمنا من كل مكان».
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