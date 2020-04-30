السعودية اليوم / بوركينا فاسو تُسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.

// انتهى //

08:01ت م

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واغادوغو 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسأعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذه الجائحة إلى 641 حالة.وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.// انتهى //08:01ت م0011

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