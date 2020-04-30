السعودية | باكستاني يدعي اختراع لقاح لكورونا.. والشرطة تقبض عليه

شكرا لقرائتكم باكستاني يدعي اختراع لقاح لكورونا.. والشرطة تقبض عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت الشرطة السعودية، الأربعاء، القبض على مقيم أجنبي بشكل غير شرعي في المملكة، ادعى أنه اخترع لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد بهدف الحصول على المال.





وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان، إنه تم إلقاء القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة، بعدما انتحل صفة "ممارس صحي" وادعى تمكنه من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا.

كما ذكر متحدث باسم الشرطة، أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة.

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1325 إصابة جديدة

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، كان قد أفاد في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، حول تطورات كورونا، بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصا كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" إلى الشفاء.