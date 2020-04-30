شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام يصفع " أبواق الكذب " بعد حديثها عن دعوات تطبيع في المسلسلات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الخميس، على مزاعم الإعلام المعادي، بأن المسلسلات السعودية تدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الأمير سطام:" من له علاقات رسمية مع إسرائيل هي قطر، والدولة التى زارها شمعون بيريز هي قطر، والدولة التي زارها رئيس الموساد هي قطر، وأول من فتح المنابر الإعلامية لإسرائيل هي الجزيرة " .

وأضاف: " تحدثوا عن تلك الأمور المكشوفة والمعروفة للجميع إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة يا أبواق الكذب " .