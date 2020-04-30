شكرا لمتابعة خبر عن فوز العتيبي عن واقعة المغدورة " غادين" : " كله بسبب ثقتهم بعفو ذوي الدم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكرت الناشطة فوز العتيبي، واقعة انتحار الفتاة " غادين " بعد تعرضها للتعنيف من والدها، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تحدث بسبب ثقة الجاني في عفو ذوي الدم.

وقالت العتيبي: " أعوذ بالله وش قساوة القلب هذا كله بسبب ثقتهم بعفو ذوي الدم، لأن اللي قتلها أقرب قريب " .

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وتابعت: " أعرف ناس يتفقون بينهم اقتل وحنا نتنازل مفروض القتل بهالحالات يعتبر قتل غيلة لا عفو فيه ويسكر هالباب اللي تسبب في هدر دماء الأبرياء " .

يذكر أن شرطة عسير أعلنت أن والد المغدور بها أقر واعترف بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية.