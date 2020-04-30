السعودية اليوم / توغو تسجل 10 حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 109 أشخاص



لومي 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

سجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية أن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة، بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.

// انتهى //

06:39ت م

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لومي 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسسجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 109 أشخاص داخل البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية أن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة، بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.// انتهى //06:39ت م0003

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