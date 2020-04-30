مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/04/30 م واس

الأربعاء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

05:57ت م

0271



www.spa.gov.sa/2080604 الأربعاء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس05:57ت م0271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.