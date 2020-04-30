شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ميداني جديد لاستقبال حالات كورونا من الأحياء العشوائية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المستشفى أنشئ في حي كدي الذي يبعد بأقل من ٢ كلم ؛ عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة،؛ بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف ، حيث يعمل بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات وسيقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة .
ومن جانبها ثمنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، علي جهدهم واستجابتهم السريعة؛ لتجهيز المستشفى الميداني، سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة وسائر بلاد العالمين
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