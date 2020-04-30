شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مساهمة لخدمات التعدين والان نبدء بالتفاصيل
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين. كما وافق على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.
ووافق على تعيين د. عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، ود. بندر بن محمد حجار، ود. محمد بن علي آل هيازع، ود. إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مساهمة لخدمات التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.