شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مساهمة لخدمات التعدين والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين. كما وافق على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

ووافق على تعيين د. عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، ود. بندر بن محمد حجار، ود. محمد بن علي آل هيازع، ود. إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.