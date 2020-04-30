محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المسح المجتمعي والذي ستجريه وزارة الصحة قريبا سيستهدف عدد 25 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المصادر أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر عليها.

وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية. 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 04:40 AM Advertisements مصادر "الخليج 365" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق 0 2 14,781 مصادر "الخليج 365" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المسح المجتمعي والذي ستجريه وزارة الصحة قريبا سيستهدف عدد 25 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المصادر أن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمعرفة مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر عليها.

وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية. الكلمات المفتاحية ، مصادر "الخليج 365" : المسح المجتمعي المرتقب يستهدف 25 الفاً في مختلف المناطق ،

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