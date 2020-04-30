بالصور..تجهيز مستشفى ميداني بالقرب من الأحياء العشوائية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت مجموعة من الصور تجهيز القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة لمستشفى ميداني متكامل. وثقت مجموعة من الصور تجهيز القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة لمستشفى ميداني متكامل. والمستشفى الميداني بسعة 100 سرير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو يبعد مسافة 2 كلم فقط عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة. Advertisements

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