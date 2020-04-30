أول عملية لمصابة بالكورونا في عرعر

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الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى): نجح فريق طبي ببرج الشمال الطبي في عرعر، في إجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار، لمريضة مصابة بفيروس ‫ نجح فريق طبي ببرج الشمال الطبي في عرعر، في إجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار، لمريضة مصابة بفيروس ‫ كورونا المستجد. وخضعت العملية للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق جميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الجميع. وتكللت العملية بالنجاح، وتم الاطمئنان على سلامة المريضة، والتي تعد أول مصابة بالفيروس تخضع لإجراء عملية من هذا النوع.

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