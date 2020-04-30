“الصحة” تستعد لبدء المسح المجتمعي لفحص كورونا بالمنازل.. وتحدد الموعد !

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قالت مصادر أن وزارة الصحة تستعد لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم لمواجهة كورونا .

وحسب “سبق” أوضحت المصادر أنه من المقرر أن تتم عملية المسح بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل.

وأضافت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات للسيطرة على فيروس كورونا.





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