«الصحة»: ماضون في المسح الموسع الخاص بـ«كورونا» بمناطق المملكة كافة

أوضحت وزارة الصحة، أنَّها ماضية في المسح الموسَّع الخاص بفيروس كورونا الجديد، وذلك في جميع مناطق المملكة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شدَّدت «الصحة» على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.