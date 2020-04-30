أكدت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات
أوضحت وزارة الصحة، أنَّها ماضية في المسح الموسَّع الخاص بفيروس كورونا الجديد، وذلك في جميع مناطق المملكة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شدَّدت «الصحة» على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: ماضون في المسح الموسع الخاص بـ«كورونا» بمناطق المملكة كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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