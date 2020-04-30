المقام السامي يوافق على مشاركة منسوبي «التعليم» في القطاع الصحي تطوعًا

وافق المقام السامي، على مشاركة منسوبي وزارة التعليم في العمل التطوعي بالتسجيل في منصة التطوع الصحي.

ووجهت الوزارة تعميمًا لمنسوبيها تحثّهم فيه على المشاركة، انطلاقًا من الواجب الوطني الذي يستشعره أبناء هذا الوطن، وامتدادًا للدور الريادي للوزارة بقطاعاتها كافة على صعيد العمل التطوعي في المواقف والأحداث التي تتطلب ذلك.

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وكشف تعميم أصدرته وزارة التعليم -وفق مصادر «عاجل»- سعي الوزارة الحثيث لتحقيق الهدف النبيل من خلال هذه المشاركة والذي يتجلى في دعم الجهود الوطنية للأعمال التطوعية وتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكّدت الوزارة على تعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والعمل على تأهيل المتطوعين من منسوبيها وتهيئتهم بالبرامج التدريبية.

وبينت المصادر، أنَّ الوزارة اعتمدت ثلاثة برامج تطوعية جاء في مقدمتها التطوع الصحي والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي والتطوع اللوجستي والخدمات الإنسانية والذي يشتمل على مجالات تطوعية كثيرة.