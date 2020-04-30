مصادر «عاجل»: المالية توجه بتقديم صرف رواتب شهر مايو

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن توجيه وزارة المالية بتقديم صرف رواتب شهر مايو.

وأشارت المصادر إلى أنَّ التوجيه جاء بناءً على الأمر السامي رقم ١٨٩٥٥ بشأن اعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة بتاريخ اليوم ( ٢٧ مِن كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي).

واستكملت المصادر أنَّ التوجيه نصَّ على أنه «بما أنَّ موعد صرف رواتب شهر مايو، لهذا العام في ٢٠٢٠/٥/٢٧ يوافق يوم ١٤٤١/١٠/٤ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ولتلافي أي اخطاء أو تأخير في صرف الرواتب، يتم حث المختصين (بالرواتب) برفع المسيرات الخاصة برواتب شهر مايو وإرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة العيد، علمًا بأنه يتم استقبال أوامر دفع الرواتب لشهر مايو بدءًا من يوم 3 من الشهر ذاته.