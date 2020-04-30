تقديرًا لأبطال الصحة.. «مدارس المنهل» تقدم 200 منحة دراسية لأبناء العاملين بالقطاع الصحي

أعلنت مدارس المنهل عن تقديم منح دراسية لـ 200 طالب وطالبة من أبناء الممارسين الصحيين في القطاع الحكومي، والتي تتمثل في خصم 50% من الرسوم الدراسية، للعام الدراسي 1442هـ، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي يضطلع به أبطال الصحة، في التصدي لجائحة كورونا، والجهود التي بذلوها للوقاية من تفشيها .

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة مدارس المنهل،عبد العزيز بن فوزان الفهد، إنَّ هذه المنحة تأتي إيمانًا منا بمسؤوليتنا المجتمعية، حيث يأتي تقديمنا لـ 200 منحة دراسية جزئية بخصم 50‎ %‎ من الرسوم الدراسية لأبناء منسوبي وزارة الصحة بالقطاعات الحكومية عرفانًا وتقديرًا منا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال الصحة، لمواجهة الجائحة العالمية COVID .19، سائلين المولى لهم التوفيق وأن يعينهم على أداء رسالتهم العظيمة. موضحًا أن التقديم للمنح يتم بمدارس المنهل فرع المربع بالرياض وفق الشروط والأحكام (مزيد من التفاصيل على حساب مدارس المنهل على التويتر@manhalschools).

وتقدم الفهد، نيابة عن مجلس إدارة مدارس المنهل بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أعانهم الله على قيادة الأمة لتحقيق الأهداف المنشودة، سائلًا المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، ويزيل الغمة عن بلاد المسلمين خاصة، والعالم كافة.