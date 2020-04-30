«شرطة عسير»: والد «غادين» أقر بتعنيفها وحبسها

أوضحت شرطة منطقة عسير، ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرُّضها للتعنيف من والدها.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، فقد باشر مركز شرطة محافظة طريب في يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغًا من مواطن بالعقد الخامس من العمر، مفيدًا عن إيذاء ابنته نفسها شنقًا ممَّا أدى لوفاتها .

واشار إلى أنه بأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية .