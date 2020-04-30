السعودية اليوم / الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 22 في اليوم السابق



شنغهاي 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس

وأوصحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج, مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

04:43ت م

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شنغهاي 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862 حالة.وأوصحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج, مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.// انتهى //04:43ت م0268

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