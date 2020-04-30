السعودية اليوم / تعليم الباحة يحقق المستوى الذهبي في مسابقة الوعي المالي



الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

حققت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المستوى الذهبي في برنامج الوعي المالي, على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني, الشكر لسفيرات البرنامج البالغ عددهن 97 سفيرة من جميع مكاتب التعليم, واللاتي دربن أكثر من 8500 طالبة من المدارس المشاركة, مثمناً الجهود التي بذلت ضمن خطة البرنامج التوعوية والتثقيفية في مجال الوعي المادي, التي استهدفت طالبات التعليم العام للمرحلتين الابتدائية والثانوية, حيث نفذ طيلة العام الدراسي الحالي مما كان له أطيب الأثر في تحقيق هذا الإنجاز النوعي ، متمنين للجميع تحقيق مزيد من مستويات الإنجاز التي تعود بالنفع على الطالبات في جميع المراحل الدراسية.

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