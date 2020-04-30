السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا



كيب تاون 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم 354 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 103 حالات وفاة، بينما تعافى من هذا المرض 2073 حالة.

// انتهى //

02:33ت م

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كيب تاون 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5350 حالة مؤكدة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 103 حالات وفاة، بينما تعافى من هذا المرض 2073 حالة.// انتهى //02:33ت م0262

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