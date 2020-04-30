السعودية اليوم / لجنة الطوارئ بالجوف ترصد دخول الشاحنات إلى المنطقة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا



سكاكا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تواصل لجنة الجهات الحكومية أعمالها لرصد دخول الشاحنات لمنطقة الجوف بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, الذي وجه بتشكيلها في وقت سابق خلال ترأسه اجتماع لجنة الطوارئ بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف أمين لجنة الطوارئ بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي أن اللجنة بدأت أعمالها فور توجيه سمو أمير المنطقة بذلك، حيث تم إنشاء غرفة عمليات بوزارة التجارة لحصر الشاحنات التجارية في حال دخولها وخروجها وتحركها داخل منطقة الجوف من خلال منصة إلكترونية يتم تعبئتها من قبل الفرق التطوعية الذي فاق عددهم الـ40 متطوعاً تم تقسيمهم إلى فرق ميدانية وتوفير الإمكانات التي يحتاجونها لمزاولة المهام المناطه بهم.

وبين أن اللجنة تهدف إلى معرفة الأعداد الداخلة والخارجة من المركبات وسرعة الوصول إلى المخالطين في حال تأكدت إصابة السائق لا قدر الله, بالإضافة إلى إمكانية استفادت الجهات ذات العلاقة من الإحصائيات التي ستصدر من خلال المنصة الإلكترونية المعده لذلك.

وأفاد أن الفرق متواجدة في مسار الشاحنات عبر مداخل المنطقه الأربعة "طلعة العمارية والشقيق وميقوع والحماد"، حيث تقوم الفرق التطوعية بأعمالها على مدار الساعة من خلال تقسيم العمل إلى أربع ورديات تعمل كل وردية ست ساعات ترصد من خلالها بيانات جميع الشاحنات بعد التأكد من صحة سائقها من قبل فرق الفرز البصري وخلوه من أعراض الكورونا في خطوة احترازية للحد من تفشي فيروس

وأشار الرويلي إلى أن هذه الخطوة التي وجه بتطبيقها الأمير فيصل بن نواف هي لسرعة وسهولة معرفة جميع ما يرد الى المنطقة من شاحنات والتعرف على سائقيها فيما لو حدث لا سمح الله انتقال عدوى سريعا واتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة في ذلك.

// انتهى //

02:32ت م

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سكاكا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واستواصل لجنة الجهات الحكومية أعمالها لرصد دخول الشاحنات لمنطقة الجوف بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, الذي وجه بتشكيلها في وقت سابق خلال ترأسه اجتماع لجنة الطوارئ بالمنطقة.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف أمين لجنة الطوارئ بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي أن اللجنة بدأت أعمالها فور توجيه سمو أمير المنطقة بذلك، حيث تم إنشاء غرفة عمليات بوزارة التجارة لحصر الشاحنات التجارية في حال دخولها وخروجها وتحركها داخل منطقة الجوف من خلال منصة إلكترونية يتم تعبئتها من قبل الفرق التطوعية الذي فاق عددهم الـ40 متطوعاً تم تقسيمهم إلى فرق ميدانية وتوفير الإمكانات التي يحتاجونها لمزاولة المهام المناطه بهم.وبين أن اللجنة تهدف إلى معرفة الأعداد الداخلة والخارجة من المركبات وسرعة الوصول إلى المخالطين في حال تأكدت إصابة السائق لا قدر الله, بالإضافة إلى إمكانية استفادت الجهات ذات العلاقة من الإحصائيات التي ستصدر من خلال المنصة الإلكترونية المعده لذلك.وأفاد أن الفرق متواجدة في مسار الشاحنات عبر مداخل المنطقه الأربعة "طلعة العمارية والشقيق وميقوع والحماد"، حيث تقوم الفرق التطوعية بأعمالها على مدار الساعة من خلال تقسيم العمل إلى أربع ورديات تعمل كل وردية ست ساعات ترصد من خلالها بيانات جميع الشاحنات بعد التأكد من صحة سائقها من قبل فرق الفرز البصري وخلوه من أعراض الكورونا في خطوة احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأشار الرويلي إلى أن هذه الخطوة التي وجه بتطبيقها الأمير فيصل بن نواف هي لسرعة وسهولة معرفة جميع ما يرد الى المنطقة من شاحنات والتعرف على سائقيها فيما لو حدث لا سمح الله انتقال عدوى سريعا واتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة في ذلك.// انتهى //02:32ت م0261

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الطوارئ بالجوف ترصد دخول الشاحنات إلى المنطقة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.