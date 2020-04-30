السعودية اليوم / مدني سراة عبيدة يباشر حادث حريق ناقلة وقود بعقبة الجوّة



أبها 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

باشر الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة مساء اليوم حادث حريق في ناقلة وقود في عقبة الجوة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن الحريق كان نتيجة لانقلاب الناقلة وأُخمد الحريق الذي نتج عنه إصابة السائق (باكستاني الجنسية) بحروق من الدرجة الثانية، وحالته الصحية مستقرة.

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01:56ت م

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