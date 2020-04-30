السعودية اليوم / مراكز الاتصال بمستشفيات نجران تستقبل 6400 اتصال



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

استقبلت مراكز الاتصال بمستشفيات نجران خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 6400 اتصال، من المرضى والمراجعين الذين لديهم استفسارات عن الخدمات الصحية خلال الأزمة الحالية والتوضيح لهم عن المبادرات التي قدمتها صحة نجران لخدمتهم.

كما استقبلت المراكز اتصالات المرضى الراغبين في تأجيل مواعيدهم في العيادات الخارجية، بالتزامن مع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وقالت صحة نجران : إن مراكز الاتصال تعمل في جميع مستشفيات المنطقة للرد على استفسارات المرضى والمراجعين وخدمتهم ،مشيرة إلى الاستعانة بهذه المراكز للتواصل مع بعض المرضى وذويهم وإبلاغهم برسائل مختلفة من أقسام مراجعاتهم مثل أقسام الأشعة والمناظير والعمليات وتبليغهم بسياسات المستشفى والمبادرات خلال هذه الجائحة العالمية.

يذكر أن صحة نجران اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تضمنت تأجيل العمليات الروتينية وعمليات جراحة اليوم الواحد وتعليق الزيارة وتأجيل المواعيد وجدولتها لاحقاً ، وإطلاق مبادرات طبية للمرضى والمراجعين باستخدام التطبيقات الذكية وخدمتهم عن بعد دون الحاجة لمراجعة المستشفيات.

//انتهى//

01:25ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واساستقبلت مراكز الاتصال بمستشفيات نجران خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 6400 اتصال، من المرضى والمراجعين الذين لديهم استفسارات عن الخدمات الصحية خلال الأزمة الحالية والتوضيح لهم عن المبادرات التي قدمتها صحة نجران لخدمتهم.كما استقبلت المراكز اتصالات المرضى الراغبين في تأجيل مواعيدهم في العيادات الخارجية، بالتزامن مع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.وقالت صحة نجران : إن مراكز الاتصال تعمل في جميع مستشفيات المنطقة للرد على استفسارات المرضى والمراجعين وخدمتهم ،مشيرة إلى الاستعانة بهذه المراكز للتواصل مع بعض المرضى وذويهم وإبلاغهم برسائل مختلفة من أقسام مراجعاتهم مثل أقسام الأشعة والمناظير والعمليات وتبليغهم بسياسات المستشفى والمبادرات خلال هذه الجائحة العالمية.يذكر أن صحة نجران اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تضمنت تأجيل العمليات الروتينية وعمليات جراحة اليوم الواحد وتعليق الزيارة وتأجيل المواعيد وجدولتها لاحقاً ، وإطلاق مبادرات طبية للمرضى والمراجعين باستخدام التطبيقات الذكية وخدمتهم عن بعد دون الحاجة لمراجعة المستشفيات.//انتهى//01:25ت م0253

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