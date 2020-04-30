شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر هذه العادة إرثا شعبيا لأهالي جدة والتي ارتبطت بشهر رمضان، ويتفنن أصحاب البسطات في تقديمها مع بعض الصيحات الترحيبية برواد تلك الأحياء ويتميز أصحاب البسطات الشعبية بلبس الزي الحجازي الأنيق «العمة والسديري»، ويعمل الآباء وأبناؤهم على إحياء العادات القديمة ويعتبرونها وسيلة لمحاربة البطالة وزيادة الدخل، وزبائنهم صغار وكبار رجال ونساء وسياح ينجذبون لطريقة عرضهم المتسمة بالابتسامة والترحيب من قبلهم.
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