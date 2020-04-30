شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

اختفت العادة الرمضانية التي ينتظرها الكثير في كل عام خصوصا في جدة التاريخية ومنطقة البلد ويفضلها الكثير من أهل جدة، ألا وهي بسطات الكبدة والبليلة، وتنتشر بشكل كبير ولافت في ممرات وشوارع جدة القديمة في باب مكة وشارع قابل والخاسكية والندى وسوق البدو وعدد من الأحياء.

وتعتبر هذه العادة إرثا شعبيا لأهالي جدة والتي ارتبطت بشهر رمضان، ويتفنن أصحاب البسطات في تقديمها مع بعض الصيحات الترحيبية برواد تلك الأحياء ويتميز أصحاب البسطات الشعبية بلبس الزي الحجازي الأنيق «العمة والسديري»، ويعمل الآباء وأبناؤهم على إحياء العادات القديمة ويعتبرونها وسيلة لمحاربة البطالة وزيادة الدخل، وزبائنهم صغار وكبار رجال ونساء وسياح ينجذبون لطريقة عرضهم المتسمة بالابتسامة والترحيب من قبلهم.