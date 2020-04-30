شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كورونا تجمع «مارية» بوالدتها والان نبدء بالتفاصيل
وقالت «مارية» لـ ”الخليج 365”: «في البداية أحمد الله على كل حال، وفي هذا الشهر الكريم تتواجد والدتي معي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قدمت لزيارتي ولم تتمكن من العودة لتعليق الطيران، وفضلت البقاء معنا حتى تزول الجائحة بإذن الله، حيث نتناول الإفطار سويا ومع شقيقي الأصغر في أيام فضيلة، إضافة إلى دراستي الجامعية عن بعد التي ألزمتنا بالتواجد بشكل دائم داخل المنزل، ولله الحمد جميعنا بخير ونمارس الطقوس الرمضانية وأداء الصلوات من داخل المنزل».
وأضافت «مارية»: افتقدت والدي الذي توفي العام الماضي -رحمه الله- كما افتقدنا صلاة التراويح في المسجد والكثير من الروحانيات الرمضانية بتواجدنا في المنزل، وفي هذه الأزمة أدعو الجميع بأن يتقبلوا الواقع ويتعايشوا معه وعدم القلق والخوف واتباع التعليمات حتى نتجاوز جميعا جائحة كورونا بإذن الله.
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