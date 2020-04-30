شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية بـ 9 لغات لسكان «صبيخة الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

تضامنت 4 جهات حكومية لتنفيذ حملة توعوية بـ 9 لغات داخل حي الصبيخة بالخبر مستعينة بعدد من الدعاة والمؤثرين الأجانب من أبناء بلدانهم، جاء ذلك بالتعاون بين إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية ومكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر وشرطة الخبر.

وأكد الرئيس العام التنفيذي للمستشفيات الطرفية ورئيس فريق التطوع في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. محمد الأحمري أن الحملة انطلقت بمشاركة 8 دعاة من الجمعية يتحدثون 9 لغات مختلفة، بالإضافة إلى الفرق التطوعية التابعة للتجمع الصحي الأول، حيث تم تعليق الملصقات و«البوسترات» التوعوية بعدة لغات بلغت 4000 نشرة توعوية في الأماكن العامة التي ترتادها العمالة في الحي السكني وتركز على أهمية غسيل الأيدي والحرص على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وتجنب أماكن التجمعات واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان عدم انتقال فيروس كورونا من خلال المخالطة.

وبين د. الأحمري أن الحملة ستتواصل في الأحياء الأخرى التي تتركز فيها العمالة الوافدة.

وأوضح مدير مكتب «هداية» بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذه المبادرة تم خلالها النزول ميدانيا داخل حي الصبيخة بهدف نشر الوعي الصحي والاجتماعي لدى العمالة وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بفترة منع التجول وتوزيع المنشورات الصحية، مبينا أنه تم القيام بجولات متنوعة داخل الحي بصحبة دعاة لترجمة 9 لغات مختلفة للعمالة بتواجد السيارة الدعوية التي دوت مكبراتها الصوتية بالرسائل التوعوية والإرشادية.

وأشار القرني إلى أن الجولات التطوعية لقيت تفاعلا مميزا من العمالة الوافدة داخل حي الصبيخة والذين أكدوا حرصهم على اتباع تعليمات الجهات الرسمية للوقاية من هذا المرض، مضيفا أن هذه الأعمال تندرج ضمن مبادرة «إنسانية وطن» التي نفذها المكتب بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تحت شعار «مقيم ومواطن.. صحتنا واحدة»، انطلاقا من كلمة خادم الحرمين الشريفين أن صحة الإنسان أولا، تأكيدا على حرص هذه البلاد على صحة المواطن والمقيم وجعلها في أولوية اهتماماتها.