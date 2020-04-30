شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق دولي في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد. كما وافق على تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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