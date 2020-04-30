شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون في «الطاقة» مع مصر وروسيا وبلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء في جلسته عبر الاتصال المرئي أول أمس على تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم «490» وتاريخ 12/‏11/‏1437هـ، ورقم «720» وتاريخ 28/‏12/‏1438هـ، ورقم «257» وتاريخ 16/‏5/‏1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية «سابقا» وكل من: وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

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