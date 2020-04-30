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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية ( 3 ) منشآت غذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا .
وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا .إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة
والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .
مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .
أحمد العبدالله مكة المكرمة
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 02:19 AMإغلاق 3 منشآت غذائية في "عزيزية مكة" لعدم تنفيذ إجراءات كورونا
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية ( 3 ) منشآت غذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا .
وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا .إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة
والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .
مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .
، إغلاق 3 منشآت غذائية في "عزيزية مكة" لعدم تنفيذ إجراءات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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