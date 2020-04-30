، "آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".

"الخليج 365" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.