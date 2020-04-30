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"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".

"الخليج 365" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-30

قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".

"الخليج 365" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441

01:40 AM

قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".

"الخليج 365" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

، "آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم ،
المصدر : الخليج 365

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