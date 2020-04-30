شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ماضون في المسح الموسع الخاص بفيروس كورونا في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وضحة وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أن الوزارة ماضية في المسح الموسع الخاص بفيروس كورونا الجديد وذلك في جميع مناطق المملكة واضافة الوزارة انه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقت لاحق. كما اكدت الصحة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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