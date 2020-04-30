«الجوازات» تنهي إجراءات أولى الرحلات المغادرة إلى مانيلا

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إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أنهت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، والخطوط السعودية ، إجراءات سفر أولى رحلات "مبادرة عودة" المغادرة إلى مانيلا. وأكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي.

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