شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وتعليق والان نبدء بالتفاصيل

واصلت اللجنة المشتركة لمراقبة وفرة السلع والمخزون بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية على المستودعات التموينية الكبرى، وحلقات الخضار بالمنطقة. واستهدفت اللجنة تتفيذ أكثر من 60 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع والمخزون الغذائي والمواد الاستهلاكية. (واس)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة وتعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.