شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 عينة بأولى مراحل المسح النشط في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مكتب الطب الوقائي بالرعاية الصحية الأولية بالقطيف مؤخرًا الحملة الأولى للاستقصاء الميداني النشط، فيما يستعد لإطلاق المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة على العديد من الأحياء بالمحافظة.

نتائج إيجابية

وعلمت ”الخليج 365” أن الحملة الأولى شملت 8 أحياء مختلفة بالمحافظة «الدبابية، والشويكة، تركيا، الناصرة، القديح، سنابس، الكوثر، غرناطة»، وبلغت العينات نحو 1500- 2000 عينة لكافة الأحياء المستهدفة، وأظهرت النتائج إيجابية 10 حالات موزعة بنسبة 50% بين المواطنين والمقيمين.

مسح عشوائي

وتستهدف عملية المسح جميع أفراد الأسرة بطريقة عشوائية، ويتم التركيز على المنازل القريبة من البيوت التي اكتشفت فيها إصابات بمرض كورونا، بحيث تجري عملية أخذ العينات حتى استكمال العدد المقرر «100» عيّنة، سواء كانت 5 منازل أو 10 منازل. وتنطلق الفرق الأربع المشكّلة للأحياء بعد تحديدها لأخذ العينات بمعدل 100 عينة من كل حي مستهدف، ويتم إرسالها للمختبر الإقليمي للحصول على النتائج.

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حالات خاملة

وكان المدير التنفيذي لقطاع القطيف التكاملي الدكتور رياض الموسى، أكد أن حملة «المسح النشط» في الأحياء والتجمعات السكانية والعمالية تستهدف الوصول إلى الحالات الخاملة التي لا تحمل أي أعراض، وذلك بهدف التقليل من أعداد المخالطين والإصابات المستقبلية، تحقيقًا للأمر السامي بعلاج المواطن والمقيم على حد سواء وتنفيذًا للتوجهات الوزارية.

بيئة صحية

وأكدت المسؤول بقسم صحة البيئة بمستشفى القطيف المركزي إيمان المختار، أن القسم يعمل على مدار الساعة للحرص على بيئة صحية وسليمة للمرضى والمراجعين والعاملين في المستشفى، مشيرة إلى استحداث مسار خاص لمرضى كورونا، مبينة أن الإدارة تعمل على تعقيم الغرف قبل استقبال المرضى وبعد المغادرة.