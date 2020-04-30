اخبار السعوديه

الإفراط في الغذاء يرفع معدلات السمنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في الغذاء يرفع معدلات السمنة والان نبدء بالتفاصيل

حذر استشاري جراحة السمنة والمناظير د. الحسن النعمي من الإفراط في تناول الغذاء بشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الأوزان وارتفاع معدلات السمنة بشكل ملاحظ مقارنة مع الأشهر الأخرى، مبينا أن معدل السمنة وزيادة الوزن بين السعوديين يصل إلى %70 حيث تشكل نسبة الرجال المصابين بالسمنة %29 بينما نسبة النساء %37 في الوقت الذي تحتل المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في معدلات الإصابة بهذا المرض.

وأكد الدكتور النعمي أن شهر رمضان فرصة مثالية لتحسين العادات الغذائية غير الصحية واكتساب عادات جديدة، فالالتزام سيمكننا من اكتساب السلوك والمواظبة عليه حتى انقضاء الشهر الكريم، مضيفا أن من أكثر العادات الخاطئة المتبعة لدينا هي الإسراف في الطعام والإفراط في تناوله، مما يؤدي لزيادة الوزن وللشعور بالتخمة وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وعسر في الهضم ويضفي الشعور بالخمول والكسل.

وكشف الدكتور النعمي أن المملكة تنفق أكثر من 19 مليار ريال سنويا لمكافحة السمنة، نتيجة وفاة ما يقارب 20 ألفا سنويا بهذا المرض الذي يعد أحد مسببات الإصابة بعدد 12 مرضا متنوعا للفرد السمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإفراط في الغذاء يرفع معدلات السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا