شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في الغذاء يرفع معدلات السمنة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الدكتور النعمي أن شهر رمضان فرصة مثالية لتحسين العادات الغذائية غير الصحية واكتساب عادات جديدة، فالالتزام سيمكننا من اكتساب السلوك والمواظبة عليه حتى انقضاء الشهر الكريم، مضيفا أن من أكثر العادات الخاطئة المتبعة لدينا هي الإسراف في الطعام والإفراط في تناوله، مما يؤدي لزيادة الوزن وللشعور بالتخمة وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وعسر في الهضم ويضفي الشعور بالخمول والكسل.
وكشف الدكتور النعمي أن المملكة تنفق أكثر من 19 مليار ريال سنويا لمكافحة السمنة، نتيجة وفاة ما يقارب 20 ألفا سنويا بهذا المرض الذي يعد أحد مسببات الإصابة بعدد 12 مرضا متنوعا للفرد السمين.
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