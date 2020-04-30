شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 جولة رقابية تضبط 503 مخالفات في منشآت بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تمكنها من تطهير وتعقيم 6100 موقع، وتنفيذ 4500 جولة رقابية، و79 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وتحرير 503 إشعارات غرامات ومخالفات على المنشآت، خلال الخمسة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وضمن الجولات الميدانية المستمرة، للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفات مزاولة الأنشطة غير المستثناة، ومخالفات التكدس وغيرها.

وتقوم الأمانة بتضافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافة إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ‪.

‪وجاء ضمن خططها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، التشديد على التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم .

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يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية شرعت مؤخرا في تكثيف جولاتها الميدانية على المنشآت المستثناة من قرار منع التجول، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال توعية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق آلية «التسوق الآمن» وذلك بناء على التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحافي أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجه بتطبيق حملة توعوية تثقيفية لتقديم نصائح للمواطنين والمقيمين من أجل التسوق الآمن في شهر رمضان المبارك، من خلال اتباع التعليمات الإرشادية للمتسوقين، بهدف التأكد من تطبيق مراكز التسوق للاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر أنه تم تخصيص فرق صحية للقيام بجولات ميدانية على جميع المنشآت الغذائية ومراكز التسوق للتأكد من تطبيق حزمة من الإجراءات الصحية والتي تتضمن تعقيم عربات التسوق وتوفير الكمامات والقفازات للمتسوقين عند مداخل مراكز تسوق المواد الغذائية وترك مسافات آمنة بين المتسوقين وكذلك قياس درجة حرارة المتسوقين قبل الدخول، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية التسوق الآمن والتي تهدف للحفاظ على المتسوقين.

ولفت إلى أنه تم تقديم نصائح إرشادية للمتسوقين لاختيار الوقت المناسب خلال فترة السماح الجزئي تفاديا للزحام مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية وعدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة، موضحا أن الأمانة ألزمت جميع مراكز التسوق بتوفير القفازات والكمامات للمتسوقين حفاظا على سلامتهم، إضافة إلى تقديم المزيد من النصائح الإرشادية مثل عدم لمس الأسطح وعدم لمس المنتج في حال عدم شرائه، بالإضافة إلى وضع مسافة بين المتسوقين والدفع عن طريق البطاقة البنكية والتخلص من القفازات والكمامات في المكان المخصص بعد الانتهاء من التسوق .