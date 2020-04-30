شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية الجبيل توصل السلات الغذائية للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين جمعية الجبيل الخيرية أحمد السويدي أن الجمعية تقوم في ظل هذه الظروف المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بتوصيل السلات الغذائية لمنازل الأسر المتعففة من المواطنين والمقيمين وبعض العمال بمحافظة الجبيل دون الحاجة لحضورهم لمقر الجمعية أو فرعها بالجبيل الصناعية. وقال السويدي: إن الجمعية قدمت العديد من المبادرات لمواجهة الفيروس في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي هذا الوباء وانتشاره، وحرصت الجمعية ممثلة في مجلس إدارتها على التفاعل مع القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وسعت في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها وبذل قصارى جهدها لخدمة المجتمع عامة والمستفيدين المسجلين بها على وجه الخصوص، وتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية منها مبادرة «سمعا وطاعة» وهي مبادرة توعوية للمستفيدين.

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